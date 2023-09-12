Опубликованы переговоры пилотов самолета, севшего в поле под Новосибирском

Обнародована текстовая расшифровка переговоров пилотов самолета Airbus "Уральских авиалиний" перед экстренной посадкой в поле в Новосибирской области. Запись выложил Telegram-канал "112".

Пилоты сообщили диспетчеру о проблемах с гидравлической системой в самолете. Диспетчер предложил пилотам совершить аварийную посадку в Новосибирске, для чего был выделен отдельный эшелон.

Позднее пилоты сообщили, что из-за проблем с гидравликой они не смогут управлять передней стойкой шасси самолета. По словам одного из них, у лайнера "гидравлика вытекла полностью".

Самолет "Уральских авиалиний" А320 следовал по маршруту Сочи-Омск. Около 5 утра мск экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Борт посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту был 161 пассажир (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).