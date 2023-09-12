12 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Госдума может расширить термин "такси" во избежание обхода нового закона

В законодательстве могут прописать новое расширенное толкование термина "услуги такси", чтобы агрегаторы не могли обходить запреты и требования нового закона.
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Новый закон о такси вступил в силу 1 сентября. Он устанавливает ряд строгих требований и, как ожидается, приведет к росту цен на такси. По этой причине агрегаторы уже начали придумывать способы обходы закона. Один из них - формально оказывать не услугу такси, а аренду машины по другому тарифу. Такая услуга, как "аренда автомобиля с экипажем", в России прописана в Гражданском кодексе в качестве самостоятельного вида деятельности, и она с такси не связана.

Депутат Госдумы Николай Новичков считает, что это недопустимо. Смысл нового закона в том и состоит, чтобы наладить режим труда и отдыха водителей и обезопасить пассажиров. А подобные уловки ставят под угрозу безопасность пассажирских перевозок.

Глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков не исключает, что в закон внесут поправки, чтобы заблокировать агрегаторам возможность его обхода. Нужно расширить само толкование термина "услуги такси". Но быстро принять его не получится. Нужно изменить и положения Гражданского кодекса, пишет "Парламентская газета".

Напомним, кабмин просят вмешаться в ситуацию с ростом цен на такси. Обращение направил в правительство вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Теги: такси


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