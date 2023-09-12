В Югре группа подростков избила маленькую девочку и сломала ей позвоночник

В Югре следователи проводят проверку информации об избиении 10-летней девочки группой детей в Нефтеюганске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ХМАО-Югре.

У пострадавшей школьницы диагностировали травму позвоночника. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Мама пострадавшего ребенка сообщает, что ее дочь была избита на площадке мальчиком и двумя девочками. Дети, по словам женщины, были намного старше ее дочери.