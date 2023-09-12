Эксперт про посадку самолета в поле: "Пилотов — наградить, руководство "Уральских авиалиний" — наказать"

Социотехнолог Роман Алехин полагает, что командира экипажа и второго пилота самолета "Уральских авиалиний", экстренно приземлившегося в Новосибирской области, следует наградить, а руководство авиакомпании — наказать. Экипаж терял контроль над судном, но герои, управлявшие самолетом, смогли его посадить, сохранив жизни 170 пассажиров, среди которых — 23 ребенка.

"Пилоты однозначно заслуживают звания Героя. Однако это тот случай, когда щедрое вознаграждение за героизм должно сопровождаться жестким наказанием руководства и владельцев "Уральских авиалиний", просчеты в работе которых требуют для их исправления подвигов пилотов", — отметил Роман Алехин.

Самолет, который чудом не развалился и не загорелся в поле, эксплуатировался уже около 20 лет, а до 2013 г. был в эксплуатации арабских авиалиний.

"Это очень хороший повод сломать парадигму управления "наказание невиновных и награждение непричастных" и сделать все правильно — наградить причастных летчиков и жестко наказать виновных в выпуске проблемного самолета на линию. Один раз — случайность, два раза — закономерность", — считает эксперт.

Самолет "Уральских авиалиний" А320 следовал по маршруту Сочи-Омск. Около 5 утра мск экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Борт посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту был 161 пассажир (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По предварительной информации, у A320 не открылись закрылки, борт не смог приземлиться в Омске, так как в местном аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса — там не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок. Самолет направили в аэропорт Новосибирска. Во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо, поэтому пилоты приняли решение сесть в поле.