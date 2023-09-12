Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин на ВЭФ

На фоне разрушения Западом финансовой системы отношений расширяется список стран, готовых к сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Товарооборот [России] со странами Азиатско-Тихоокеанского региона вырос в прошлом году на 13,7%, а за первое полугодие увеличился еще на 18,3%", - сказал глава государства.

"На Дальнем Востоке есть возможности для кратного роста добывающих отраслей, в том числе по стратегическим полезным ископаемым. Потому что на Дальнем Востоке изучено только 35% недр", - отметил президент.

По словам Путина, есть проблемы, которые мешают освоению богатств Дальнего Востока – это транспортная составляющая и энергодефицит. Также он предложил решить "историческую задачу" – интегрировать восточную и западную газотранспортные системы страны, соединив дальневосточные газопроводы с "Силой Сибири".