12 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале вырос экспорт драгоценных камней в Китай и Казахстан

В 2023 году на Урале в разы вырос экспорт местных самоцветов в другие страны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, на экспорт идут драгоценные и полудрагоценные камни. В первом полугодии лидером среди импортеров уральских самоцветов стал Казахстан, куда было отправлено 14 тонн драгоценных камней и украшений. Объемы поставок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли в 7 раз.

За шесть месяцев текущего года, по данным таможни, в КНР экспортировали 857 килограммов минералов. Рост с тем же периодом 2022 года – в 3,5 раза.

В Индию в этом году было впервые отгружено более 52 килограммов драгоценных, полудрагоценных камней и изделий. Также впервые в 2023 году самоцветы отправили в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что китайцы полюбили уральское мороженое. За первое полугодие в Китай было экспортировано более 28 тонн.

Теги: самоцветы, экспорт, страны, Урал


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