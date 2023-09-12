12 Сентября 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Пресс-служба РМК

В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST

Свыше 10 тысяч горожан посетили RCC FEST, несмотря на экстремальные погодные условия в День города Челябинска. Фестиваль стартовал с турнира по боксу и завершился ярким RCC шоу и выступлением кумиров молодёжи – L’One и Ramil’.

Первый подарок столице Южного Урала сделали боксёры: челябинские спортсмены одержали яркие победы на международном турнире по боксу от RCC Boxing Promotions. Зрители увидели девять ярких поединков, в двух из которых выступили представители Челябинской области. В главном событии вечера на ринг вышел боксёр из Миасса Вильдан Минасов. У него был звёздный соперник – экс-чемпион мира Рене Альварадо. В итоге бой прошёл всю дистанцию, Минасов забрал победу единогласным решением судей.

международный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions(2023)|Фото: Пресс-служба РМК

У челябинской звезды бокса, непобеждённого Ивана Чиркова, был не менее серьёзный соперник – Эдиксон Перес, за плечами которого 27 побед (21 – нокаутом). Чиркову удалось приспособиться к манере Переса, который прессинговал Ивана практически все десять раундов. Большинством судейских голосов победу одержал Иван Чирков, который остаётся непобеждённым боксёром.

"Поддержку, конечно, ощущал, в "Тракторе" всегда проходят хорошие бои. 80 процентов волнения – давит, что ты в родных стенах. Очень тяжёлый бой, мои первые 10 раундов. Только после 5-го раунда я смог переломить ход боя: болельщики меня гнали вперёд и помогали. Кроме того, вообще сложилось ощущение, что это был чемпионский бой: в каждом раунде мы рубились и показывали острый бокс", - рассказал боксёр Академии единоборств РМК Вильдан Минасов.

международный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions(2023)|Фото: Пресс-служба РМК

8 и 9 сентября на площадке у ледовой арены "Трактор" состоялся спортивный фестиваль RCC FEST. В рамках мероприятия в открытых соревнованиях "Кубок города Челябинска RCC Extreme" приняли участие свыше 60 юных спортсменов-любителей от 11 до 16 лет. Юные экстремалы показали свои навыки в дисциплине «самокат стрит». 12 спортсменов были отмечены грамотами и медалями за победу в соревнованиях в трёх возрастных категориях, все участники состязаний получили фирменные призы.

Центральным событием спортивной части RCC FEST в День рождения города стали заезды Всероссийских соревнований "Первенство андеров" по BMX-фристайлу. За звание лучших, несмотря на дождь, боролись молодые спортсмены Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Московской, Самарской, Свердловской, Калининградской областей, Красноярского и Краснодарского краёв. Всего в квалификационных заездах приняли участие 15 андеров, 3 из которых – девушки. В итоге чемпионский титул среди мужчин 19-22 лет получил четырёхкратный чемпион Первенства России в BMX, победитель Кубка мира во Франции Арсений Любишкин (Краснодарский край), сильнейшей среди девушек 19-22 лет оказалась многократная участница крупных соревнований Мария Сигарёва (Санкт-Петербург). На втором и третьем местах турнирной таблицы расположились победитель Спартакиады молодёжи России Анар Алиев и уроженец Челябинска Артём Холодняков, среди девушек – представительницы Московской области Алина Грамашова и Анастасия Блинова.

спортивный фестиваль RCC FEST(2023)|Фото: Пресс-служба РМК

"Соревнования, несмотря на коррективы из-за дождя, получились яркими, потому что участие в них приняли так называемые андеры, сильнейшие спортсмены со всей страны в возрасте от 19 до 22 лет. Эту категорию выделили специально для того, чтобы выявить самых сильных райдеров именно среди молодых спортсменов", - отметил организатор проекта RCC Extreme, главный тренер Свердловской сборной по ВМХ фристайл Андрей Белов.

И в этот же день на площадке RCC Extreme прошли Всероссийские соревнования по ВМХ-фристайлу ещё в двух категориях: среди юниоров 17-18 лет и среди уже состоявшихся спортсменов. В итоге самыми результативными среди юношей оказались Николай Якимов (Республика Татарстан), Андрей Кружалов (Свердловская область) и Александр Варывдин (Свердловская область). Среди мужчин наград были удостоены Ирек Ризаев (Республика Татарстан), Джамиль Ахметзянов (Республика Татарстан) и Сергей Супонин (Московская область), среди женщин победительницами стали Дарья Ризаева (Самарская область), Мария Сигарëва (Санкт-Петербург) и Алина Грамашова (Московская область).

Также в рамках фестиваля RCC FEST на парковке у ледовой арены "Трактор" прошли баскетбольные турниры. 8 сентября профессиональные спортсмены сразились за Кубок "РМК-Арены" Elite 3x3, а 9 сентября 15 любительских команд приняли участие в семейном баскетбольном турнире "РМК-Арены" Family Battle 2x2.

баскетбольные турниры(2023)|Фото: Пресс-служба РМК

"На RCC FEST приходили целыми семьями, и дети, и взрослые нашли себе активность по душе. Ни минуты не пустовала ни баскетбольная площадка, ни зона стритбола – спортсмены показали отличную игру, болельщики не подвели, оба турнира прошли на высоком уровне. Особенно радует, что вся площадка фестиваля в дни празднования стала точкой притяжения для активных, позитивных, спортивных людей", - подчеркнул директор "РМК-Арены" Николай Сандаков.

Площадка RCC FEST объединила в себе множество зон активностей для взрослых и детей: работала танцевальная зона, баскетбольный пост, площадка граффити и батуты. Кульминацией фестиваля RCC FEST стало эффектное иммерсивное шоу с использованием спецэффектов и мультимедиа. На большой сцене в формате баттлов своими талантами померились топовые артисты: танцоры, певцы, акробаты, битбоксеры, рэперы, а каждый из гостей мероприятия мог поддержать понравившегося артиста при помощи уникального реалити-шоу в виде приложения для смартфонов.

"Фестиваль объединяет на своей площадке спортивные направления RCC, основные ценности которых – развитие, здоровье, активность, энергия, объединение, молодость, движение. Именно эти ценности мы хотим донести через всё, что происходит и будет происходить на нашем фестивале, основной посыл которого – бери друзей, семью, выходи на улицу, общайся, занимайся спортом", - рассказал организатор RCC FEST Елена Конева.

концерт(2023)|Фото: Пресс-служба РМК

Ярким завершением фестиваля стало выступление сразу двух хедлайнеров. В этом году поздравить горожан с Днём рождения Челябинска приехали кумиры молодёжи L’One и Ramil’. Посмотреть на выступление любимых артистов пришли тысячи горожан.

Теги: RCC FEST, спорт, фестиваль,


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