Путин: Доходы россиян все еще остаются довольно скромными

Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума заявил, что нельзя делать страхование жилья обязательным. По словам президента, он не может приказать людям платить с завтрашнего дня, поскольку у них "довольно скромные" доходы.

"Нельзя это делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить, я не могу. Потому что это дополнительные расходы для людей", - сказал президент.

По словам Путина, доходы россиян, в том числе реальные зарплаты, все еще остаются "довольно скромными", хотя постепенно увеличиваются.

Путин добавил, что российские власти стремятся сделать жизнь людей лучше и для них приоритетно мнение граждан по ключевым направлениям.