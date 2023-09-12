Государство – не лучший собственник для изъятых частных активов, - Орешкин

Государство – не лучший собственник для изъятых за нарушения частных активов, считает помощник президента России Максим Орешкин.

"[Изъятое] предприятие находится в каком-нибудь регионе, живет своей жизнью, чиновник находится в Москве, читает раз в квартал отчет. Ему главное — не взять на себя никакой риск, от чего-нибудь отписаться и так далее. Понятно, что такое управление к хорошим результатам не приводит", - сказал Орешкин в интервью РБК.

По его мнению, управление должно быть "на местах", а руководители должны обладать правильной мотивацией: "Он должен понимать, что, если предприятие будет высокоприбыльным, он будет больше зарабатывать, иметь возможность развиваться и инвестировать в новые проекты".