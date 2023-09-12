Пять человек обратились к медикам после экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний"

Число обратившихся к медикам после экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" возросло до пяти, сообщает минздрав Новосибирской области.

По данным ведомства, два пассажира отправлены на рентген с ушибами, еще двоим оказали помощь на месте — по поводу повышенного давления и приступа астмы.

В минздраве добавили, что дети, летевшие этим рейсом, не пострадали.

Напомним, еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета — у него также поднялось артериальное давление.

По данным перевозчика, пассажиры уже доставлены в ДК села Убинское Новосибирской области. Позже они будут доставлены в Омск.

Самолет "Уральских авиалиний" А320 следовал по маршруту Сочи-Омск. Около 5 утра мск экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Борт посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту был 161 пассажир (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).