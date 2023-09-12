12 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба мэра Москвы

В Госдуме предложили запретить покупку иномарок для госнужд

В Госдуму внесен законопроект о запрете закупок и лизинга иностранных автомобилей в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно проекту, закупка, аренда и лизинг легковых автомобилей могут осуществляться только у производителей, у которых доля иностранного участия в уставном капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50%. То есть только у отечественных производителей, а не у компаний, которые являются сборщиками иностранных автомобилей. Сейчас же под "отечественными" автомобилями понимаются машины любого бренда и производителя, собранные в России, отмечают авторы (депутаты фракции "Новые люди").

Они отмечают, что, согласно социологическим опросам, 77% граждан России поддерживают инициативу президента РФ пересадить всех российских чиновников на отечественные автомобили.

Законопроект также предполагает ежегодное повышение уровней локализации производства легковых автомобилей для их допуска к государственным и муниципальным закупкам. Это позволит сделать более доступным российские автомобили и для населения, говорится в пояснительной записке.

В начале августа президент РФ Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заверил, что уже с сентября депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили. На прошлой неделе он сообщил, что это будет происходить постепенно.

Теги: автомобиль, иномарка


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