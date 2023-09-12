Названы имена депутатов Екатеринбургской городской думы восьмого созыва

Стали известны окончательные итоги выборов в Екатеринбургскую городскую думу. Голосование проходило в минувшие выходные.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, победу на выборах в гордуму восьмого созыва по одномандатным округам одержали следующие кандидаты:

Михаил Матвеев (округ №1);

Станислав Киселев (округ №2);

Дмитрий Сторожилов (округ №3);

Татьяна Вяткина (округ №4);

Алексей Смирнов (округ №5);

Александр Колесников (округ №6);

Алексей Мещеряков (округ №7);

Александр Альшевских (округ №8);

Анна Гурарий (округ №9);

Артур Зиганшин (округ №10);

Владимир Крицкий (округ №11);

Виталий Чачин (округ №12);

Александра Журавлева (округ №13);

Павел Пустозеров (округ №14);

Михаил Вечкензин (округ №15);

Алексей Шестаков (округ №16);

Владислав Овчинников (округ №17);

Игорь Володин (округ №18);

Алексей Вихарев (округ №19);

Дмитрий Николаев (округ №20);

Марина Харитонова (округ №21);

Дмитрий Сергин (округ №22);

Елена Бондаренко (округ №23);

Виктор Сомиков (округ №24);

Сергей Павленко (округ №25).

По единому избирательному округу в состав восьмого созыва Екатеринбургской городской думы войдут два депутата от партии ЛДПР, один депутат от КПРФ, четыре депутата от "Единой России", один депутат от партии "Яблоко", один от партии "Новые люди" и один от регионального отделения партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".

Первое заседание нового состава думы запланировано на 26 сентября, но дата еще может быть скорректирована.

Напомним, ранее в избиркоме попробовали объяснить крайне низкую явку на выборах в Екатеринбургскую городскую думу.