12 Сентября 2023
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Общество Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Почти 80% украинцев возложили ответственность за коррупцию на Зеленского

78% жителей Украины считают, что ответственность за коррупцию в правительстве и местных администрациях несет Зеленский. Такие результаты дал опрос фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии.

Важно, что высокий процент обвиняющих Зеленского наблюдается во всех возрастах и регионах, а различия в зависимости от материального положения практически нет. Лишь в возрасте до 30 лет эта доля чуть ниже - 70%. Также более половины (53%) опрошенных заявили, что режим можно критиковать за коррупцию и это не является дестабилизацией.

Другой недавний опрос показал, что украинцы считают коррупцию главнейшей проблемой в республике. А 22% считают, что ее уровень только вырос с начала СВО.

Глава фракции "Слуги народа" в Раде Давид Арахамия назвал "манипулятивным" первый опрос, согласно которому большинство украинцев обвиняют в коррупции Зеленского. Будто бы тот хотел искоренить коррупцию, но ему не дали это сделать, так как "в политикуме начались вопли про закручивание гаек".

В конце августа Зеленский заявил, что предложит Раде приравнять коррупцию к госизмене. Как пишут СМИ, подконтрольное США Национальное антикоррупционное бюро Украины против этой идеи, видя в нем намерение Зеленского получить законодательный механизм расправы над политическими оппонентами.

Теги: украина, коррупция, зеленский


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