В Прикамье возбудили уголовное дело на депутата пермской гордумы

В Следственном комитете Прикамья возбудили уголовное дело в отношении депутата пермской городской думы Дмитрия Федорова, сообщает "Коммерсант-Прикамье".

Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что дело было возбуждено руководителем регионального управления СКР Денисом Головкиным в конце июля этого года. Постановление вынесено Денисом Головкиным, поскольку Федоров является депутатом и, соответственно, является специальным субъектом уголовного процесса.

Ему инкриминируется ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников юридического лица). Дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел.

Якобы речь идет о возможной фальсификации решения собрания участников ООО "Западно-Уральская транспортная компания" (ЗУТК), которой Федоров владеет пополам с компанией "Нефть Прикамья". Согласно документам о его проведении депутат был назначен директором общества, затем эта информация была передана регистрирующим органам. Фактически, как установил Арбитражный суд Пермского края, никакого собрания не проводилось. Суд удовлетворил требования "Нефть Прикамье" о признании решения о назначении Федорова недействительным.

С заявлением, о привлечении Дмитрия Федорова к уголовной ответственности обратился его бывший бизнес-партнер Артем Быстров. По данным источников издания, раньше у них были совместные проекты, но затем компаньоны "что-то не поделили" и стали конфликтовать друг с другом.

Сам Дмитрий Федоров посчитал, что уголовное дело возбуждено незаконно, и направил жалобу в суд, требуя признать незаконным постановление Дениса Головкина. 11 августа Свердловский райсуд в удовлетворении жалобы отказал.

В СКР по Пермскому краю эту информацию не комментируют.