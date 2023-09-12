Минздрав: Одному человеку из экстренно севшего в поле самолета потребовалась медпомощь

Минздрав Новосибирской области сообщил, что за медицинской помощью обратился один человек из экстренно севшего в поле самолета "Уральских авиалиний".

"По данным медиков, на месте помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

Травм в результате экстренной посадки, по предварительным данным, никто не получил, уточнили в минздраве.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила, что открыт телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса U6-1383: 8 (495) 139-41-01.

По данным перевозчика, пассажиры уже доставлены в ДК села Убинское, Новосибирской области. Позже они будут доставлены в Омск.

Самолет "Уральских авиалиний" А320 следовал по маршруту Сочи-Омск. Около 5 утра мск экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Борт посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту был 161 пассажир (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).