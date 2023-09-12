Самолет, севший в поле в Новосибирской области, выпущен около 20 лет назад

Стали известны подробности о самолете А320 "Уральских авиалиний", который совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. По предварительным данным, возникли проблемы с "гидравликой".

Самолет был выпущен около 20 лет назад, передает РБК, ссылаясь на данные Flightradar24. "Уральские авиалинии" взяли самолет в операционный лизинг в 2013 году. До этого он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями.

Между тем, Межгосударственный авиационный комитет (МАК), занимающийся расследованием авиационных происшествий в России и с самолетами российских авиакомпаний, пока не сообщал о начале расследования. Зато о его начале заявили в транспортной прокуратуре, Следственном комитете и Росавиации: "Для расследования причин и обстоятельств серьезного авиационного инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события".

Самолет "Уральских авиалиний" А320 следовал по маршруту Сочи-Омск. Около 5 утра мск экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Борт посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту было 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).