12 Сентября 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГИБДД Свердловской области

На Урале разыскивают водителя, сбившего пешехода. Мужчина скончался

Сотрудники ГИБДД Заречного разыскивают водителя, сбившего пешехода. Смертельное ДТП произошло сегодня ночью на 33 км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень. После наезда водитель скрылся с места происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, после того, как мужчину сбили, на него еще наехал "БМВ", водитель которого слишком поздно заметил лежащее на дороге тело.

ДТП на 33 км фе­деральной автодороги Екатеринбург-Тюмень(2023)|Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, неизвестный на пока еще неустановленном автомобиле двигался из Тюмени в Екатеринбург. В это время мужчина 1989 г.р. пересекал проезжую часть в неположенном месте, при наличии надземного пешеходного перехода. Пешеход был сбит, а водитель скрылся с места происшествия. Очевидец рассказал автоинспекторам, что заметил лежащего на дороге человека, остановился и позвонил в 112. После этого он достал фонарик, пытаясь привлечь внимание других водителей, чтобы те не проехались по телу.

Водитель "БМВ" слишком поздно заметил лежащего пострадавшего: несмотря на экстренное торможение, автомобиль все же наехал на тело и протащил его за собой еще несколько метров. От полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия "скорой помощи".

ДТП на 33 км фе­деральной автодороги Екатеринбург-Тюмень(2023)|Фото: ГИБДД Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что погибший мужчина проживал в п. Верхнее Дуброво, возвращался домой с работы. Несмотря на темное время суток, на его одежде не было световозвращателей, обеспечивающих видимость пешехода на дороге. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование.

Свердловская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений. Кроме того граждан, владеющих информацией о водителе, допустившем ДТП, просят обратиться в дежурную часть МО МВД России "Заречный" по телефонам: 8 (34377) 7-13-02 или 8 (34377) 2-10-59, либо по телефону 8-904-983-14-25. Конфиденциальность гарантируется.

Теги: Екатеринбург, Тюмень, пешеход, ДТП, водитель, розыск


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