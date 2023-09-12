На Урале разыскивают водителя, сбившего пешехода. Мужчина скончался

Сотрудники ГИБДД Заречного разыскивают водителя, сбившего пешехода. Смертельное ДТП произошло сегодня ночью на 33 км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень. После наезда водитель скрылся с места происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, после того, как мужчину сбили, на него еще наехал "БМВ", водитель которого слишком поздно заметил лежащее на дороге тело.

По предварительным данным, неизвестный на пока еще неустановленном автомобиле двигался из Тюмени в Екатеринбург. В это время мужчина 1989 г.р. пересекал проезжую часть в неположенном месте, при наличии надземного пешеходного перехода. Пешеход был сбит, а водитель скрылся с места происшествия. Очевидец рассказал автоинспекторам, что заметил лежащего на дороге человека, остановился и позвонил в 112. После этого он достал фонарик, пытаясь привлечь внимание других водителей, чтобы те не проехались по телу.

Водитель "БМВ" слишком поздно заметил лежащего пострадавшего: несмотря на экстренное торможение, автомобиль все же наехал на тело и протащил его за собой еще несколько метров. От полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия "скорой помощи".

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что погибший мужчина проживал в п. Верхнее Дуброво, возвращался домой с работы. Несмотря на темное время суток, на его одежде не было световозвращателей, обеспечивающих видимость пешехода на дороге. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование.



Свердловская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений. Кроме того граждан, владеющих информацией о водителе, допустившем ДТП, просят обратиться в дежурную часть МО МВД России "Заречный" по телефонам: 8 (34377) 7-13-02 или 8 (34377) 2-10-59, либо по телефону 8-904-983-14-25. Конфиденциальность гарантируется.