Рыльск в Курской области дважды за ночь атаковали беспилотники ВСУ

ВСУ дважды за ночь с использованием дрона атаковали Рыльск в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. Пострадавших нет. "Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина", - написал Старовойт в телеграм-канале.

После второй атаки в административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах, сообщил Старовойт.

3 сентября в Курской области были обезврежены два беспилотных летательных аппарата. Их обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений.