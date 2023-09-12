Свердловский губернатор поручил эвакуировать пассажиров "Уральских авиалиний"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился подготовить эвакуацию людей после экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний". По его поручению всех пассажиров и членов экипажа (всего 161 человек) перевезут в Омск. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора. Там же сообщили, что экипаж будет награжден.

Напомним, самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" А320 совершил экстренную посадку в поле около населенного пункта Каменка в Новосибирской области. Никто не пострадал.

Сейчас в Новосибирске создан оперштаб, из Омска вылетел спасательный Ан-26, в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки пассажиров и экипажа в Новосибирск. Не понятно, имеет ли отношение к этим действиям распоряжение свердловского губернатора. Уральская транспортная прокуратура начала проверку экстренной посадки борта "Уральских авиалиний".

По некоторым данным, у A320 не открылись закрылки, борт не смог приземлиться в Омске, так как в местном аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса — там не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок. Самолет направили в аэропорт Новосибирска. Во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо, поэтому пилоты приняли решение сесть в поле.