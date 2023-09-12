Пилот "Уральских авиалиний", которому приписали "чудо на пшеничном поле", заявил, что его не было на рейсе

Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов заявил, что не он, а его коллега был командиром экипажа самолета, севшего в поле в Новосибирской области.

"Друзья, коллеги и остальные (журналисты), просьба не беспокоить, я не был на этом рейсе. Там был мой коллега-однофамилец", - написал Белов на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, на борту находилось 159 пассажиров и шесть членов экипажа. В МЧС уточнили, что среди пассажиров было 23 ребенка. Началось расследование обстоятельств случившегося.