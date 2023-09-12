Игрок "Урала" Сиссе помог сборной Гвинеи выйти в финальную часть Кубка Африканских Наций

Полузащитник ФК "Урал" Ибраима Сиссе помог сборной Гвинеи пробиться в финальную часть Кубка Африканских Наций.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, в последнем матче отборочного турнира КАН Гвинея​ сыграла вничью с командой Малави. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ибраима Сиссе вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. В итоге Гвинея заняла второе место в своей группе, пропустив вперед только Египет. Теперь команда Сиссе сможет побороться за Кубок Африканских Наций.

В "Урале" поздравили своего игрока и заявили, что ждут его в Екатеринбурге.

Напомним, Сиссе выступает за клуб из уральской столицы с сентября прошлого года.