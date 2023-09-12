СКР возбудил уголовное дело после экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после экстренной посадки самолета А320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.

На борту находилось 159 пассажиров и шесть членов экипажа. В МЧС уточнили, что среди пассажиров было 23 ребенка. Telegram-канал Baza сообщает, что на борту также было четверо граждан Казахстана. Самолет летел из Сочи в Омск.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщили, что на борту был 161 пассажир. "Пострадавших нет. Пассажиры доставлены в ДК села Убинское, Новосибирской области. Позже они будут доставлены в Омск", - добавил представитель перевозчика.

По неподтвержденной информации, проблемы могли возникнуть из-за отказа гидравлической системы в самолете.