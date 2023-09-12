Греф не ожидает повышения ключевой ставки

Председатель правления Сбербанка Герман Греф полагает, что для очередного повышения ключевой ставки прошло слишком мало времени, чтобы оценить последствия от уже введенных регуляторных мер.

Он не ожидает нового повышения ставки, приводят "Ведомости" сообщение Грефа на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По оценке Грефа, ключевая ставка будет снижена в течение около полугода.

Напомним, в августе 2023 г. на внеочередном заседании совета директоров ЦБ ключевую ставку подняли сразу на 3,5% - до 12% годовых. После этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ЦБ увеличит ключевую ставку на ближайшем совете директоров (15 сентября).