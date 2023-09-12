Самолет "Уральских авиалиний" снова сел в поле – никто не пострадал

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" А320 совершил экстренную посадку в поле около населенного пункта Каменка в Новосибирской области.

"В 05:44 мск <…> благополучно осуществлена незапланированная посадка самолета А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего по маршруту Сочи-Омск", - говорится в сообщении Росавиации.

На борту был 161 пассажир и шесть членов экипажа. Все остались живы и невредимы, за медицинской помощью никто не обращался. Все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте, экипаж находится на связи с экстренными службами. В МЧС по Новосибирской области уточнили, что среди пассажиров было 23 ребенка.

"Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска)", - добавили в Росавиации.

Сейчас в Новосибирске создан оперштаб, из Омска вылетел спасательный Ан-26, в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки пассажиров и экипажа в Новосибирск.

В сети уже сравнивают этот случай с "чудом на кукурузном поле" – аварийной посадкой самолета А321 "Уральских авиалиний" на поле в Подмосковье в 2019 году. Тогда тоже никто на борту не пострадал.

О причинах нынешнего инцидента пока не сообщается. Ряд Telegram-каналов сообщает, что у самолета возникли проблемы с двигателем. В 2019-м году в двигатели самолета "Уральских" попали птицы.

Telegram-канал "Радиоточка НСН" сообщает: "Во время переговоров пилоты сообщили наземным службам, что "гидравлика вытекла полностью" и что посадить в аэропорту борт было бы сложно – "передняя стойка неуправляемая".

По некоторым данным, у A320 не открылись закрылки, борт не смог приземлиться в Омске, так как в местном аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса — там не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок. Самолет направили в аэропорт Новосибирска. Во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо, поэтому пилоты приняли решение сесть в поле.

Кстати, на этот раз за штурвалом самолета был не Дамир Юсупов (который продолжает работать в этой авиакомпании). По данным Baza, на этот раз самолет в поле посадили Сергей Белов и его второй пилот Эдуард Семенов. Этот же канал утверждает, что проблема была в отказе гидросистемы.

Уральская транспортная прокуратура уже начала проверку экстренной посадки борта "Уральских авиалиний".

"Пострадавших нет, с пассажирами работает медицинский персонал для оценки состояния здоровья", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Авиакомпания также создала оперативный штаб.



