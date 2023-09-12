Минпросвещения РФ: обсуждение школьной формы должно быть сфокусировано на ее качестве

Обсуждение вопросов со школьной формой должно быть акцентировано не на визуальной составляющей, а на качестве одежды.

Как заявил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, одежда должна быть качественной. "Школьная форма - это же одежда. И одежда, которую ребенок носит в школу, должна быть качественной. Вот это самое главное", - заявил он, сообщает ТАСС.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли законопроект о том, чтобы родители школьников могли блокировать введение обязательной формы в образовательной организации. Действующее законодательство предоставляет право образовательным организациям устанавливать требования к одежде обучающихся с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой организации.