Кабмин России предложили наделить правом устанавливать цены на топливо

Российское правительство предлагают наделить правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на топливо на срок не более 90 дней.

Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму 12 сентября. Как следует из пояснительной записке к документу, в настоящее время ценообразование на моторное топливо не зависит от рыночных факторов, как и от цены на нефть, а подвергается воздействию иных причин. По этой причине рост цен на топливо становится неконтролируемым и скачкообразным.

Предлагается наделить кабмин правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты.

"При сравнении ряда показателей, отражающих мировые цены на нефть и их корреляцию с графиками цены на внутренних рынках, прослеживается четкая тенденция, показывающая, что, вне зависимости от снижения или повышения цен на нефть на мировом рынке, цены на моторное топливо в России постоянно росли", - говорится в законопроекте.

Инициативу разработала фракция "Справедливая Россия — За правду", сообщают "Известия".

Ранее Министерство энергетики заявило, что ожидает улучшения ситуации с топливом на отечественном рынке. Ведомство ждет в ближайшие дни окончания ремонтов на НПЗ и наполнения рынка.