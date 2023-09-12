Попова: маски помогут россиянам уберечься от гриппа во время эпидподъема

Рекомендация Роспотребнадзора носить маски во время эпидемических подъемов заболеваемости гриппом до сих пор актуальна.

Как заявила руководитель ведомства Анна Попова, рекомендуется носить маски в период высокого подъема тем, кто бережет свое здоровье. Так она ответила на вопрос, будет ли Роспотребнадзор рекомендовать носить маски осенью и зимой, когда ожидается подъем заболеваемости.

"Это всегда сберегает здоровье тех, кто пользуется нашими рекомендациями. Все рекомендации есть на нашем сайте и в нашем Telegram-канале, мы приглашаем всех использовать все возможности для того, чтобы защититься", - отметила Попова, сообщает ТАСС.

Напомним, в новом эпидемическом сезоне 2023-2024 гг. властям регионов рекомендовано вакцинировать от гриппа не менее 60% населения, в том числе не менее 75% от численности лиц из "групп риска", предусмотренных нацкалендарем.