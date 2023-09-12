Минпросвещения: приходящие в российские школы дети должны знать русский язык

Дети, которые обучаются в школах России, должны знать русский язык.

Как заявил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, в противном случае нужно создавать условия для его изучения. "Мы должны создавать условия для того, чтобы дети, которые приходят в нашу школу, я говорю, например, о детях-мигрантах, изучали русский. Это обязательно", - сообщил он, передает ТАСС.

Напомним, школы отныне смогут включать в учебный план курсы по изучению русского языка для детей, которые им плохо владеют, в основном детей мигрантов. Соответствующий приказ Минпросвещения вступил в силу. Чтобы определить необходимость дополнительного изучения русского языка, школы могут проводить диагностику уровня учеников и, в зависимости от этого, реализовывать разные модели обучения.