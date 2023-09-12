Чешский L-410 для РФ станет российско-белорусским

Российское правительство скорректировало программу развития авиации до 2030 года.

Принято решение отложить поставки самолетов L-410 производства Чехии в РФ до 2027 года. Как заявили в Минпромторге, проект производства будет переформатирован: теперь лайнер, который производили совместно с Чехией, будут создавать с Белоруссией.

Новый 19-местный самолет для местных авиалиний планируют сертифицировать в 2027 году. При этом российские перевозчики от сдвига сроков поставок не пострадают, так как они не заказывали L-410 на ближайшие четыре года. Ряд авиакомпаний уже выразили интерес к проекту, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, отсутствие срочных мер, необходимых для поддержания летной годности чешских самолетов L-410, станет причиной сокращения региональных и местных пассажирских перевозок, приведет к снижению пассажиропотока и значительным издержкам авиакомпаний.