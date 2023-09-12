12 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Правительство РФ обдумывает новый вариант финансирования расширения БАМа

Кабмин России рассматривает альтернативный вариант финансирования строительства трех тоннелей и моста на Восточном полигоне стоимостью 520 млрд руб.

Его изначально предлагалось реализовывать по концессии. Вместо этого возможен EPCF-контракт: ОАО РЖД заключит с "БТС-Мостом" Руслана Байсарова договор генерального подряда, подрядчик привлечет кредиты, а потом ОАО РЖД погасит их с учетом процентов. Это позволит сократить траты российского бюджета, однако переложит основное финансовое бремя на ОАО РЖД.

Пока не известно, за счет чего предполагается обеспечивать возврат кредитов. Как заявили источники "Коммерсанта", повышения тарифов ОАО РЖД не будет, а проект окупится за счет роста грузопотока.

Теги: БАМ, правительство РФ


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