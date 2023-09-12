12 Сентября 2023
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Политика В России
Фото:ios.gadgethacks.com

Госзакупки техники Apple сократились втрое

Официальные ведомства и компании России в 2022 и 2023 годах не совершили ни одной завершенной госзакупки смартфонов отечественного бренда AYYA, который предусматривает работу на защищенной российской операционной системе "Аврора".

Как выяснили специалисты поисково-аналитической системы по управлению тендерами "Тендерплан", две состоявшихся госзакупки AYYA были в 2021 году на 1,5 млн руб. Заказчик – АО "Росэлектроника". Из исследования следует, что ведомства и компании продолжают закупать технику от американской компании Apple, однако меньше, чем ранее.

Во втором полугодии 2023 года они разместили 13 тендеров на 8,7 млн руб. на госзакупки смартфонов и планшетов Apple - на 33% больше, чем за все второе полугодие 2022 года (10 тендеров на 6,5 млн руб.).

По словам экспертов, госзакупки техники Apple в первом полугодии текущего года сократились в денежном выражении более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 101 млн руб. в рамках 17 тендеров в 2022 году до 24,2 млн в рамках 16 тендеров за текущий год. В III квартале 2023 года госзаказы на смартфоны и планшеты этого бренда продолжают размещаться, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, после введенного "Ростехом" запрета на использование сотрудниками техники корпорации Apple в рабочих целях государственного предприятия корпорация перешла на гаджеты собственного бренда AYYA.

Теги: Госзакупки, Apple, смартфоны


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