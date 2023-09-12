Мизулина попросила Минобороны РФ призвать на службу Даню Милохина

Необходимо призвать российского блогера Даню Милохина на срочную службу.

Как сообщила в Telegram директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, с соответствующей просьбой она обратилась в Министерство обороны России. По ее словам, молодой человек "ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", находясь за пределами страны, на днях вернулся домой.

Мизулина просит военное ведомство "призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России", учитывая начало в ближайшее время осенней призывной кампании. Директор Лиги считает, что это может поспособствовать патриотическому воспитанию Милохина.

Ранее Милохина не пустили на Украину из-за того, что он не смог убедить пограничников в цели своей поездки.