12 Сентября 2023
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Фото: instagram.com/danya_milokhin

Мизулина попросила Минобороны РФ призвать на службу Даню Милохина

Необходимо призвать российского блогера Даню Милохина на срочную службу.

Как сообщила в Telegram директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, с соответствующей просьбой она обратилась в Министерство обороны России. По ее словам, молодой человек "ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", находясь за пределами страны, на днях вернулся домой.

Мизулина просит военное ведомство "призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России", учитывая начало в ближайшее время осенней призывной кампании. Директор Лиги считает, что это может поспособствовать патриотическому воспитанию Милохина.

Ранее Милохина не пустили на Украину из-за того, что он не смог убедить пограничников в цели своей поездки.

Теги: Мизулина, Милохин


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