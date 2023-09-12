12 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В "Яндекс" объяснили рост цен на такси

В "Яндекс.Такси" прокомментировали рост цен на поездки.

Как говорят в компании, это связано с нехваткой водителей, а также новым законом о такси и подорожанием автомобилей. В Федеральной антимонопольной службе признали доминирующее положение "Яндекс.Такси" на рынке таксомоторных перевозок. При этом проводить проверки бизнеса ведомство не может из-за моратория, действующего до конца 2024 года.

По данным "Чек Индекс", в среднем стоимость поездки на такси в стране за август составила 441 руб., в Москве — 778 руб. Средний чек по России оказался на 6% выше, чем в 2022 году, а также на 3% выше уровня июля текущего года. В ряде регионов цены выросли сильнее — в Удмуртии цена одного километра в пути увеличилась на 23,3% за месяц, в Татарстане — на 10,5%.

Как сообщила заместитель гендиректора Центра стратегических разработок при правительстве России Лора Накорякова, на цену перевозок также влияет геополитика, дефицит трудовых ресурсов. Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова указала, что проезд в такси подорожал из-за увеличения расходов таксопарков на обновление, обслуживание и ремонт, а также страхование и топливо, сообщает RTVI.

Напомним, кабмин России просят вмешаться в ситуацию с ростом цен на такси. Обращение направил в правительство вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По словам парламентария, сегодня по всей России наблюдается резкий скачек стоимости проезда в такси.

Теги: Такси, Яндекс


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