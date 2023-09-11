12 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

Глава Тюменской области поздравил Ханты-Мансийск с новым статусом

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Ханты-Мансийска с присвоением городу статуса "Город трудовой доблести". Моор в своем telegram-канале напомнил, что уже с первых дней Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский леспромхоз значительно увеличил заготовку древесины и производство пиломатериалов.

"Работники постоянно перевыполняли план. Изготавливали для нужд армии приклады для винтовок и автоматов, доски для снарядных и патронных ящиков. На фронт из округа отправляли рыбные консервы, спички, валенки. Как и по всей стране, здесь жили под девизом – все для фронта, все для Победы", - написал Моор.

Ханты-Мансийск стал восьмым городом в Уральском федеральном округе, удостоенным высокого звания, уточнил глава региона. Героические трудовые традиции предшественников теперь продолжают новые поколения.

Ханты-Мансийск – административный центр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территория города – 337,76 тыс. кв. км. Столица региона считается одним из старейших, самых красивых и необычных городов Западной Сибири. Расположившись на семи холмах в 20 км от слияния двух великих сибирских рек – Оби и Иртыша, он обладает уникальным природным ландшафтом. Югорская столица входит в пятерку самых крупных по численности населения муниципальных образований автономного округа. Город на протяжении последних лет имеет один из самых высоких даже по общероссийским меркам темпов роста населения. Ежегодный прирост – около 3 тыс. человек. Показатели рождаемости превышают показатель смертности вдвое. За последние 15 лет вдвое увеличилось количество жителей Ханты-Мансийска.

Город известен своей исторической частью – Самарово. Здесь сохранилась своя атмосфера, "намоленная" древними северными народностями, исконно проживавшими на этой земле. Тут тоже есть своя центральная площадь, рядом с которой находится вновь отстроенная на старом фундаменте церковь Покрова Пресвятой Богородицы, речной вокзал – современный, удобный транспортный узел.

Теги: Ханты-Мансийск, Александр Моор, "Город трудовой доблести"


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