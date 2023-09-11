12 Сентября 2023
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Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

"Активная гражданская позиция жителей Тюменской области, Югры и Ямала означает, что они неравнодушны к судьбе родного края"

Губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к жителям по итогам выборов главы региона, заявил, что активная гражданская позиция жителей Тюменской области, Югры и Ямала, их выбор, который был сделан в единый день голосования 10 сентября, означает, что они неравнодушны к судьбе родного края.

На выборах губернатора, которые состоялись на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, проголосовали 1,3 млн человек. По предварительным данным областной избирательной комиссии, порядка 1 млн 70 тыс. избирателей поддержали кандидатуру Александра Моора. Это 78,77% от общего количества проголосовавших. Кандидат в губернаторы от ЛДПР Денис Садовников набрал 8,26%голосов, кандидат от КПРФ Иван Левченко – 7,93%, кандидат от партии "Справедливая Россия – За правду" Владимир Пискайкин – 3,62%.

"Я благодарю всех земляков, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос за меня. Спасибо вам за поддержку! Это и оценка предыдущих пяти лет, и аванс на предстоящую пятилетку. Сделаю все, чтобы оправдать ваши надежды. Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Путину за оказанное доверие. Решение многих задач, поставленных главой государства, отражено в моей предвыборной программе и будет выполнено", – заявил Александр Моор.

Губернатор поблагодарил за поддержку его кандидатуры полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, партию "Единая Россия", глав Югры и Ямала Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова.

"Спасибо всем моим сторонникам, а также оппонентам. Конструктивные предложения и критика – всегда стимул для развития и добрых перемен. У нас общие взгляды на развитие региона. Каждый голос – это поддержка поставленных целей и шагов по их достижению. Для меня это самая главная оценка", – цитирует Моора его пресс-служба.

Теги: Александр Моор, губернатор, Тюменская область


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