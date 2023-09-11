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Фото: Накануне.RU

В Карелии наказаны инструкторы лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей

Петрозаводский горсуд вынес приговор инструкторам лагеря на Сямозере Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину по делу о гибели детей в 2016 г.

Их признали виновными в выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили "Интерфаксу" в суде. Круподерщиков получил шесть лет колонии общего режима, Ильин – пять.

Напомним, 18 июня 2016 г. в результате шторма два туристических каноэ, следовавших по акватории озера с находящимися на них 24 детьми в сопровождении Валерия Круподерщикова, перевернулись, в результате 14 детей утонули.

Расследование трагедии на Сямозере было завершено в мае 2017 г. Слушания по уголовному делу начались в апреле 2018 года. Перед судом предстали шесть человек. Бывший директор лагеря Елена Решетова и ее экс-заместитель Вадим Виноградов, а также бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков обвинялись по статьям "оставление в опасности" и "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Обвинение в оказании небезопасных услуг было также предъявлено экс-инструктору лагеря "Сямозеро" Павлу Ильину. Коваленко и Котович обвинялись по статье "халатность".

Теги: Валерий Круподерщиков, Павел Ильин, Петрозаводский городской суд, приговор


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