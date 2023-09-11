В Петербурге два экс-силовика получили "условку" за кражу 15 миллионов

В Санкт-Петербурге бывшие оперуполномоченный и инспектор подразделений ГУ МВД РФ по.Санкт-Петербургу и Ленинградской области наказаны за кражу более 15 млн руб.

По данным Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, 20 марта 2018 г. злоумышленники в одном из отелей Санкт-Петербурга, проводя обыск, проникли незаконно в помещение, где ничего искать не надо было. Оттуда они украли 15,85 млн руб., принадлежавшие местному предпринимателю.

Каждый из силовиков получил по пять лет условно с испытательным сроком в четыре года. Также они должны будут вернуть украденные деньги.