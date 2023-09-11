Путин даст обед в честь Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин даст официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына, который будет с визитом в РФ.

Встреча может состояться на днях, это будет полноформатный визит, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Это будут переговоры двух делегаций, и после этого при необходимости продолжат свое общение лидеры уже в формате один на один.

Напомним, сегодня пресс-служба Кремля подтвердила информацию о визите Ким Чен Ына в Россию.