11 Сентября 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

Теперь официально: Ханты-Мансийск – "Город трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении различным городам, в числе которых – Ханты-Мансийск, звания "Город трудовой доблести". Уральский полпред Владимир Якушев поздравил жителей города с этим знаменательным событием.

"В годы Великой Отечественной войны Ханты-Мансийск находился далеко от линии фронта. Здесь не было крупных оборонных заводов. Но его жители так же самоотверженно, как и весь наш народ, трудились во имя Победы. Заготавливали древесину для производства авиафанеры, комплектующих для огнестрельного оружия, лыж, а также добывали и перерабатывали рыбу. Ханты-Мансийск стал основным поставщиком рыбных консервов, поступавших на фронт. Люди работали в три-четыре смены. В разы перевыполняли план", - цитирует Якушева пресс-служба полпредства.

Югорчане доблестно выполняют боевые задачи в зоне Специальной военной операции. Помогают жителям новых регионов вернуться к мирной жизни, отметил полпред, пожелав столице Югры процветания и развития, а всем горожанам – счастья, благополучия и здоровья.

Ханты-Мансийск – административный центр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территория города – 337,76 тыс. кв. км. Столица региона считается одним из старейших, самых красивых и необычных городов Западной Сибири. Расположившись на семи холмах в 20 км от слияния двух великих сибирских рек – Оби и Иртыша, он обладает уникальным природным ландшафтом. Югорская столица входит в пятерку самых крупных по численности населения муниципальных образований автономного округа. Город на протяжении последних лет имеет один из самых высоких даже по общероссийским меркам темпов роста населения. Ежегодный прирост – около 3 тыс. человек. Показатели рождаемости превышают показатель смертности вдвое. За последние 15 лет вдвое увеличилось количество жителей Ханты-Мансийска.

Город известен своей исторической частью – Самарово. Здесь сохранилась своя атмосфера, "намоленная" древними северными народностями, исконно проживавшими на этой земле. Тут тоже есть своя центральная площадь, рядом с которой находится вновь отстроенная на старом фундаменте церковь Покрова Пресвятой Богородицы, речной вокзал – современный, удобный транспортный узел.

Теги: Ханты-Мансийск, "Город трудовой доблести"


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