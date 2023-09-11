Во Владимирской области продолжится модернизация образовательной инфраструктуры в сфере культуры

11 сентября на оперативном совещании в Правительстве Владимирской области, которое провёл Губернатор Александр Авдеев, обсудили тему готовности учреждений образования сферы культуры и искусства к новому учебному году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в области сеть образовательных учреждений в сфере культуры представлена 2 колледжами, 47 организациями дополнительного художественного образования (музыкальными школами и школами искусств), Детской музыкальной школой при Владимирском областном музыкальном колледже, Детской хоровой капеллой Центра классической музыки, Детской театральной студией Владимирского областного театра кукол, Учебно-методическим информационным центром по образованию в сфере культуры и Школой креативных индустрий Владимирского областного колледжа культуры и искусства. В ближайшее время в регионе откроется ещё одна Школа креативных индустрий – при Детской школе искусств им. М.А.Балакирева в Гусь-Хрустальном. Событие намечено на начало октября этого года.

Растёт востребованность профильных ссузов в регионе. Так, конкурс в Владимирском областном колледже культуры и искусства составил 4,5 человека на место (в 2022 году – 2,9 человек на место). Наш колледж привлёк абитуриентов не только из Владимирской области, но и из других регионов – от соседних Московской, Нижегородской, Ивановской, Рязанской областей до Архангельской, Самарской, Омской областей и Республики Коми. Во Владимирский областной музыкальный колледж по итогам приёмной кампании зачислено 66 человек, из них 49 ребят – выпускники детских музыкальных школ области. В этом году в колледже начнут работать творческие мастерские известных музыкантов и преподавателей из ведущих музыкальных вузов страны.

Важнейший вопрос – кадровое обеспечение отрасли. Ежегодно в культуру региона приходят выпускники владимирских колледжей, ВлГУ и Суздальского филиала СпбГИК. Возвращаются ребята, получившие высшее образование по нужным в сфере культуры специальностям за пределами нашей области, приезжают работать специалисты из других регионов. Однако вопрос кадрового дефицита по-прежнему стоит остро, отметил вице-губернатор Владимир Куимов. В том числе не хватает педагогов профильных направлений и в системе общего образования.

«Устранение пробелов в подготовке кадров – важная задача. Стимулирование молодёжи для прихода в сферы, которые являются приоритетными, обеспечивается созданием дополнительных бюджетных мест в образовательных организациях. Это касается всех сфер – и гуманитарной, и технической», – отметил Александр Авдеев. Правительству он поручил сформулировать предложения по решению данного вопроса и собрать их в «дорожную карту».

В регионе уделяется большое внимание совершенствованию образовательной инфраструктуры в сфере культуры. На укрепление материально-технической базы колледжа культуры и искусства были выделены 33,3 млн рублей и музыкального колледжа – 23,7 млн рублей. Это позволило провести необходимые ремонтные работы, приобрести мебель, оборудование, инструменты, сообщила Министр культуры области Ольга Демина.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2023 году завершается обновление материально-технической базы 10 детских школ искусств во Владимире, Радужном, Меленках, Суздале, Александровском, Вязниковском, Кольчугинском, Петушинском районах. 46,3 млн рублей направлены на оснащение учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Также в рамках профильного нацпроекта капитально ремонтируется Александровская районная детская школа искусств им. В.В. Зубова. Работы будут завершены в 2024 году. Пока ребята будут заниматься в другом здании.

Завершается реставрация Детской школы искусств им. В.М. Фирсовой в Суздале: поскольку школа находится в объекте культурного наследия, работы проводились на средства областного бюджета в размере 76,4 млн рублей. Открытие обновленной ДШИ состоится в ближайшее время.