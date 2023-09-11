11 Сентября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

В Покрове начинаются работы по благоустройству прилегающих к отремонтированной трассе м-7 территорий

Накануне  Губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Покров,, сообщает пресс-служба правительства региона.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Совместно с депутатом Заксобрания Павлом Шатохиным, директором филиала Упрдор Москва – Нижний Новгород во Владимире Александром Свидерским и главой администрации Петушинского района Александром Курбатовым он оценил ход ремонта автодороги М-7 «Волга» в черте города, где завершился ремонт проезжей части, и обсудил дальнейшее благоустройство обочин, прилегающих к трассе.

автодорога, деревня(2023)|Фото: avo.ru

«Покров с его промышленным и туристическим потенциалом должен иметь ухоженный вид. Постепенно приводим его в порядок, работы ещё много. Обсудили с коллегами идеи по продолжению благоустройства прилегающей к трассе территории. Неплохие результаты по ремонту городских дорог. При областной поддержке заасфальтированы участки на ул. Кольцевой, К. Либкнехта, Советской, Райтоповском и Пожарном проездах. Кроме того, восстановлены участки дорог, задействованных во время строительства трассы М-12, по Райтоповскому проезду, проездам №5 и №9 и по ул. Пролетарской», – отметил по итогам рабочей поездки Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

 

Теги: автодорога, александр авдеев, благоустройство, трасса м-7


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