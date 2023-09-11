У властей в очередной раз разошлись версии о причинах увеличения призывного возраста

Увеличение призывного возраста до 12 лет (теперь призвать могут с 18 до 30 лет) произошло по рекомендации экспертов Минобороны России, заявил РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом, версии властей о необходимости 12-летнего призывного возраста снова разошлись, ведь при принятии законопроекта в Госдуме глава комитета по обороне Андрей Картаполов ссылался на желание неких настойчивых 18-летних юношей скорее пойти в армию.

"Целесообразность шкалы призывного возраста, естественно, определяется специалистами, в первую очередь это министерство обороны", - заявил Песков.

По его словам, эксперты проанализировали демографическую ситуацию и потребности военного строительства и вынесли свои рекомендации. "В данном случае они были признаны обоснованными, поэтому были приняты законы в том виде, в котором они сейчас существуют", - сказал представитель Кремля.