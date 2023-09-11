Экс-губернатор Дубровский требует 218 млн рублей с компании, которая не достроила конгресс-холл в Челябинске

11 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Экс-губернатор Дубровский требует 218 млн рублей с компании, которая не достроила конгресс-холл в Челябинске

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление экс-губернатора Бориса Дубровского, в котором он просит заменить кредитора в рамках дела о банкротстве ПО "Монтажник", передает корреспондент Накануне.RU.

"Дубровский Борис Александрович обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит произвести замену кредитора, требования которого признаны подлежащим удовлетворению в деле о банкротстве АО "ПО "Монтажник" в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты требование Родионова В.Н. на Дубровского Бориса Александровича в размере 218 170 442 руб. 84 коп.", - говорится в определении суда.

Заседание по рассмотрению заявления назначено на 4 октября.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник". В октябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил частично ходатайство о принятии обеспечительных мер конкурсного управляющего Елены Соломки и кредиторов "Символ Бетон", "МагСтрой", "КредитУралБанк" и "МСБ-Инжиниринг" и наложил арест на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского в размере 930,5 млн рублей.

В марте Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ПО "Монтажник" о признании Дубровского банкротом. Сумма исковых требований 37,2 млн рублей. В апреле Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Борису Дубровскому в удовлетворении апелляционной жалобы на определение арбитражного суда области о принятии заявления о признании его банкротом. В июле суд признал обоснованным заявление о признании экс-губернатора Бориса Дубровского банкротом. В отношении должника введена реструктуризация долгов.

Теги: Борис Дубровский, ПО Монтажник, банкротство,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети