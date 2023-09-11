Экс-губернатор Дубровский требует 218 млн рублей с компании, которая не достроила конгресс-холл в Челябинске

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление экс-губернатора Бориса Дубровского, в котором он просит заменить кредитора в рамках дела о банкротстве ПО "Монтажник", передает корреспондент Накануне.RU.

"Дубровский Борис Александрович обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит произвести замену кредитора, требования которого признаны подлежащим удовлетворению в деле о банкротстве АО "ПО "Монтажник" в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты требование Родионова В.Н. на Дубровского Бориса Александровича в размере 218 170 442 руб. 84 коп.", - говорится в определении суда.

Заседание по рассмотрению заявления назначено на 4 октября.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник". В октябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил частично ходатайство о принятии обеспечительных мер конкурсного управляющего Елены Соломки и кредиторов "Символ Бетон", "МагСтрой", "КредитУралБанк" и "МСБ-Инжиниринг" и наложил арест на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского в размере 930,5 млн рублей.

В марте Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ПО "Монтажник" о признании Дубровского банкротом. Сумма исковых требований 37,2 млн рублей. В апреле Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Борису Дубровскому в удовлетворении апелляционной жалобы на определение арбитражного суда области о принятии заявления о признании его банкротом. В июле суд признал обоснованным заявление о признании экс-губернатора Бориса Дубровского банкротом. В отношении должника введена реструктуризация долгов.