Армения начала совместные учения Eagle Partner 2023 с миротворцами США

Стартовали совместные учения Армении с миротворцами США Eagle Partner 2023, сообщает агентство AFP.

Церемония открытия учений проходила в учебном центре "Зар", недалеко от Еревана. В тренировках задействованы 85 американских и 175 армянских военных.

Ранее в Министерстве обороны Армении сообщили, что армянско-американские военные учения пройдут с 11 по 20 сентября. Их цель - повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва проанализирует решение Еревана о проведении учений с США, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).