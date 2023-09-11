На водителя сургутской маршрутки, избившего подростка, завели дело

В отношении водителя автобуса, избившего подростка в Сургуте, возбуждено уголовное дело по признакам преступления "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Днем, 9 сентября, водитель автобуса на остановке "42 микрорайон" после словесного конфликта с 16-летним пассажиром вышел из автобуса и избил юношу. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, в том числе закрытый перелом костей носа.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.