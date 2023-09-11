Эрдоган сообщил, о чем вел переговоры на полях G20

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что обсуждал на полях саммита G20 создание газового хаба на западе своей страны и энергоцентра в Стамбуле.

"В Финансовом центре в стамбульском районе Аташехир мы откроем энергетический центр, где будут заниматься не только газом, но и нефтью, полезными ископаемыми, возобновляемыми источниками энергии... наряду со всем этим в регионе Фракия будет газовый хаб", - приводит РИА Новости заявление Эрдогана журналистам, сделанное после по возвращении из Нью-Дели.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 г.