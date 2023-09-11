Движение по улице Крестинского в Екатеринбурге закроют на месяц

"Екатеринбургская теплосетевая компания" на месяц закроет движение транспорта по улице Крестинского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение будет закрыто от здания №25/1 до здания №33/1 на указанной улице. Ограничения продлятся с 20 сентября по 20 октября 2023 года.

Как пояснили в мэрии, это связано с проведением работ по строительству тепловой сети. На закрытом участке будут установлены соответствующие знаки и указатели.

Движение транспорта будет организовано по следующей схеме: съезд на улицу 8 Марта – улица 8 Марта – улица Академика Шварца. Схемы движения общественного транспорта при этом не изменятся.