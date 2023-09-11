11 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Еврокомиссия разрешила не изымать одежду у россиян, въезжающих в Евросоюз

Представитель Еврокомиссии прокомментировал разъяснения ЕК для стран-членов Евросоюза, касающиеся санкций на границах в отношении россиян.

В опубликованных ранее разъяснениях говорится, что у граждан РФ при въезде в шенгенскую зону могут быть конфискованы ценные товары, в том числе личные автомобили, смартфоны и т.д., вплоть до чемоданов и одежды.

Представитель Еврокомиссии Шеридан Ферри заявил журналистам, что личную одежду с россиян снимать вряд ли будут, поскольку наличие одежды на человеке нельзя воспринимать как попытку обхода санкций.

"Но если речь идет о ценных товарах, например, об автомобилях, — к этому нужно строго прислушиваться, и именно поэтому мы публиковали разъяснение", - цитирует Forbes Ферри.

В 2023 году сообщалось о конфискации личных автомобилей россиян при попытке въезда в Германию. Тогда таможенники ФРГ ссылались на действие санкций. Российские дипломаты посоветовали не въезжать в страну на машинах с российскими номерами.

Теги: еврокомиссия, россияне, евросоюз, машина, смартфон, санкции


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