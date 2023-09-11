В Прикамье запретят продажу зажигалок детям

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение краевого парламента проект закона о запрете продажи несовершеннолетним газовых зажигалок, баллонов и иных емкостей, содержащих сжиженный углеводородный газ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Запрет также распространяется на бытовые приборы, в том числе, туристические плиты.

Штрафы для физических лиц составят от 3 до 5 тыс. руб., должностных - от 5 до 8 тыс. руб., юридических - от 10 до 20 тыс. руб. Проект закона будет рассмотрен на заседании законодательного собрания в октябре.

Согласно пояснительной записке, с 2013 года в подростковой среде фиксируется форма токсикомании, при которой состояние опьянения достигается путем вдыхания газа из баллончиков для заправки зажигалок или из самих зажигалок. В зоне риска находятся дети и подростки в возрасте от 9 до 17 лет.

В прошлом году были зафиксированы случаи гибели детей от употребления психоактивных веществ.