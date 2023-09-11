В Белоруссии задержали диверсантов СБУ, готовивших подрыв железной дороги

Сотрудники КГБ Белоруссии задержали диверсантов Службы безопасности Украины, готовивших подрыв железной дороги. Об этом сообщает агентство БелТА.

Участники трех боевых ячеек готовили теракты на железной дороге в Столбцовском (Минская область) и Толочинском (Витебская область) районах. При задержании у них нашли взрывчатку и детонаторы.

Отмечается, что попыткой подрыва железной дороги в Толочинском районе руководил гражданин Украины. Для совершения теракта он привлек двух белорусов, у которых были навыки в минно-взрывном деле.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что правительству республики и силовому блоку поручено подготовить серьезные мероприятия на границе. Цель – не допустить на территорию Беларуси "разного рода диверсантов". По его словам, в последнее время такие случаи (проникновения диверсантов) участились.